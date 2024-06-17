Лобненские танцоры победили во Всероссийском конкурсе

Хореографический ансамбль «Каблучок» городского округа Лобня принял участие во Всероссийском конкурсе «В моменте». Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба администрации городского округа.

Юные танцоры завоевали симпатию зрителей и жюри и получили сразу несколько наград конкурса.

Так, специальный приз и диплом лауреата I степени за хореографическую композицию «А я по лугу» достался дуэту Ульяны Старшиновой и Павла Петухова.

Также лауреатом I степени за хореографическую композицию «На деревне» стал дуэт Анны Милюковой и Дмитрия Илюхина.

Лобненцы были удостоены дипломами II и III степеней.

По итогам мероприятия танцоров пригласили принять участие в закрытом всероссийском грантовом конкурсе среди лучших хореографических коллективов по версии творческого движения «Level UP», который пройдет в Сочи, а также в Премии по народно-сценическому танцу. Оба мероприятия пройдут весной 2025 года.

Напомним, хореографический ансамбль «Каблучок» занимается в доме культуры «Луговая». Руководитель коллектива — Надежда Чичкина.

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