Люк Бессон о Москве на форуме «Культура. Медиа. Цифра»: «просто потрясающей красоты город»

Более 5 тыс. человек приняли участие в первом международном форуме «Культура. Медиа. Цифра», который прошел 13 и 14 ноября в Москве. В мероприятии приняли участие известные кинорежиссеры Эмир Кустурица, Оливер Стоун и Люк Бессон, сообщает пресс-служба организаторов.

В качестве спикеров на форуме выступили 100 отечественных и 28 зарубежных экспертов в кино, новых медиа, связях с общественностью и маркетинге, IT, киберспорте и разработке игр. Также в мероприятии приняли участие руководители медиа, режиссеры, продюсеры и другие специалисты креативных индустрий из 16 стран.

Особое внимание было уделено сфере киноиндустрии. Почетным председателем форума «Культура. Медиа. Цифра» стал известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

«Москва — это не просто город, это более 13 миллионов человек, буквально как две Сербии. Здесь очень хорошая энергия. Люди открыто говорят о своих переживаниях, о том, что их волнует. И я думаю, что самое важное в жизни города — это та самая живая коммуникация», — сказал Кустурица.

Программа форума включала 5 основных направлений: «кино и новые медиа», «искусственный интеллект как соавтор», «виртуальные пространства», «видеоигры и киберспорт», «новые платформы коммуникации и цифровая экономика креативных индустрий».

Кроме того, в рамках форума состоялась 31 сессия, на которых эксперты моделировали стратегию будущего креативных индустрий и формировали основу для международного сотрудничества в производстве и дистрибуции контента.

В число гостей форума «Культура. Медиа. Цифра» вошли известные режиссеры Оливер Стоун (США) и Люк Бессон (Франция); директор программы «Киноаналитика» на государственном телевидении Ирана Амире Реза; гендиректор компании Безмета, специалист по киноиндустрии с технологией Al Кон Севон (Южная Корея); продюсер, дистрибьютор, режиссер Лян Ду (Китай); CEO в Ikoï Studio, эксперт в сфере цифровой культуры Себастьен Котте (Франция) и др.

«В каждой стране есть что-то потрясающее, и очень важно, чтобы люди оставались на связи через искусство. Я снимал неделю в Москве. Это просто потрясающей красоты город! Для меня огромная радость встречать россиян», — отметил Люк Бессон.

Среди россиян в форуме приняли участие заместитель гендиректора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тина Канделаки; основатель Didenok Team Кирилл Диденок; российский программист, медиаменеджер, предприниматель, создатель и совладелец паблика MDK Роберто Панчвидзе, генеральный продюсер Окко Гавриил Гордеев и другие российские эксперты.