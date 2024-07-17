Любовь Успенская угодила в новый скандал в Белоруссии. На нее подали в суд

Певица Любовь Успенская спела композицию «По полюшку» на Международном фестивале искусств в Белоруссии. После этого с нападками на артистку обрушилась ее коллега по цеху Наталья Лапина — автор этой композиции, сообщает MK.Ru .

По словам Лапиной, она давно запретила Успенской исполнять песни своего авторства. Автор хита утверждает, что все остальные звезды — от блогера Давы до певца Акмаля — платили ей деньги за исполнение «По полюшку», однако она «только от Успенской за три года не увидела ни рубля».

«Кроме оскорблений со стороны звезды и ее директора, за три с лишним года я не получила ничего. У меня украдены миллионы рублей! Мне жаль, что артистка совершенно не уважает труд авторов», — сказала Лапина.

В начале 2024 года Лапина заявляла, что подала на Успенскую в суд. По ее словам, рассмотрение спора находится на финальной стадии.