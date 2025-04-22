Любовь Успенская рассказала про ухажера дочери и своего будущего зятя

Любовь Успенская о спутнике своей дочери: это талантливый и обаятельный мужчина

У Татьяны Плаксиной появился жених. Имя избранника дочери Любови Успенской пока держат в секрете, но певица поделилась с прессой своими мыслями о новом романе дочери, сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, у возлюбленного Татьяны есть еврейские корни.

«Это весьма талантливый и обаятельный мужчина. Он занимается собственным бизнесом. Пишет музыку, стихи, у него много талантов, которые и дня не хватит, чтобы перечислить», — отметила Успенская.

Она добавила, что лично знакома с ухажером своей дочери, однако говорить о скорой свадьбе пока преждевременно.

«Послушайте, всему свое время. Пока нет никакого смысла заводить разговоры о свадебной церемонии. Я считаю, что рано говорить о свадьбе. Очень мало времени прошло с тех пор, как они вместе. Давайте немного подождем», — заявила Успенская.

Тем не менее она подчеркнула, что надеется в будущем увидеть дочь замужем за ее нынешним избранником. Также певица призналась, что с нетерпением ждет появления внуков.