Любовь Успенская назвала собственную песню, которую она ненавидит

Певица Любовь Успенская призналась, что любит далеко не все песни из своего репертуара. Например, хит «Кабриолет», принесший ей славу и признание в жанре русского шансона, вызывает у артистки не самые приятные чувства, сообщает Общественная Служба Новостей .

Успенская отметила, что никогда не была в восторге от этой песни, написанной специально для нее Игорем Резником и Гари Голдом.

«Эту песню писали под меня. Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня ее исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться», — рассказала звезда.

Певица также сообщила, что в настоящее время работает над новыми проектами, которые она создала самостоятельно. Скоро артистка представит их публике.

