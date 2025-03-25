Любовь с позитивным концом: почему в России «подсаживаются» на турецкие сериалы

Российские зрители стали потреблять больше азиатского и турецкого контента взамен голливудского. Произошло это не только на фоне развития взаимодействия с дружественными странами, сообщила кинообозреватель Сусанна Альперина.

«На них подсаживается далеко не только Россия, потому что там красивые женщины и мужчины, история любви с позитивным концом», — отметила Альперина в эфире радио Sputnik.

По ее словам, турецкие сериалы — это не третьесортный контент, а Турция — серьезный кинопроизводитель.

Обозреватель отметила, что популярность турецких актеров, которые приезжают на премьеры в Россию, сравнима с ажиотажем вокруг визитов голливудских звезд уровня Брэда Питта и Джонни Деппа.