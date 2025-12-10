Любимые мультгерои выступят в мегашоу «История игрушек» в Москве

Премьера новогоднего мегашоу «История игрушек» состоится с 20 декабря 2025 года по 7 января 2026 года в концертном зале «Москва» на территории парка «Остров Мечты», сообщает пресс-служба организаторов.

Впервые на одной сцене соберутся популярные герои телеканала «МУЛЬТ». По сюжету, канун Нового года оказывается под угрозой: Тень устраивает переполох в магазине игрушек, и персонажи забывают, кто они такие. Героям предстоит разгадать загадку, помочь друг другу вспомнить себя и доказать, что главное волшебство — в дружбе и доброте.

В шоу примут участие 5 юных волшебниц, команда игрушек Геройчики, турбозавры, персонажи мультсериала «Ум и Хрум», а также кот Басик. Каждый из них обладает уникальными способностями и характером, что делает спектакль интересным для детей и взрослых.

Организаторы обещают масштабное представление с участием более 200 артистов, 300 уникальными костюмами и спецэффектами. Зрителей ждут мэппинг, воздушные трюки, интерактивы с гигантскими надувными игрушками и встреча с Дедом Морозом. Особенность шоу — участие зрителей, чьи эмоции и аплодисменты влияют на развитие сюжета.

