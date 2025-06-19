Любимица зрителей: как складывалась головокружительная карьера Натальи Селезневой

Звезда комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Наталья Селезнева, сыгравшая в этой киноленте студентку Лидочку, 19 июня отмечает 80-летие. MIR24.TV подробно рассказал о жизни актрисы и как складывалась ее головокружительная карьера.

Наталья Селезнева родилась в семье фотографа и художницы. На большой сцене она дебютировала в 6 лет и постепенно начала развиваться в актерской среде. На большом экране впервые появилась в восьмилетнем возрасте, снимаясь в различных фильмах. Это определило ее выбор стать драматической артисткой. После окончания школы она поступила в Театральное училище им. Бориса Щукина.

Позднее Селезнева была приглашена в Московский Театр сатиры, где играли известные актеры. Она проявляла талант и честность в сложных ролях. Играла разных персонажей в известных постановках. Массовый зритель особенно полюбил Селезневу после того, как она сыграла студентку Лидочку в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Наталья Селезнева стала популярной благодаря фильмам Леонида Гайдая, которые пользовались успехом не только в Советском Союзе, но и за его пределами. За свою карьеру актриса получила звания заслуженной и народной артистки. В 2000-х годах снялась в нескольких фильмах и сериалах, включая «Новогоднее дежурство».

В 2006 году Селезнева получила орден Дружбы за заслуги в культуре и искусстве, а после 70 лет она полностью завершила актерскую карьеру.