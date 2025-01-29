«Литрес» и «Читай-город» назвали топ самых читаемых русских классиков

В честь 165-летнего юбилея Антона Чехова книжный сервис «Литрес» и сеть «Читай-город» провели исследование продаж русской классики. Чехов занял третье место среди самых востребованных авторов, уступив Достоевскому и Толстому, а в числе других популярных писателей оказались Пушкин и Гоголь, сообщает Сноб .

Электронные книги этого направления были особенно популярны в 2020 и 2023 годах. В частности, 68% покупок пришлись на аудиокниги.

В список 50 наиболее продаваемых произведений русской классики на «Литрес» вошли семь книг Чехова, включая «Вишневый сад» и «Палату № 6». В «Читай-городе» Чехов располагается на девятом месте среди авторов русского классического наследия, а четыре его произведения, такие как «Юмористические рассказы» и «Дама с собачкой», также вошли в популярный топ.

Чехов, родившийся 29 января 1860 года, за свою карьеру написал более 500 произведений, многие из которых стали основой мировой литературы. Его пьесы продолжают ставиться в театрах по всему миру более ста лет.