Литературный вечер состоится в «Умной библиотеке» Химок 24 октября

В «Умной библиотеке» городского округа Химки проведут литературный вечер, посвященный произведениям писателя Константина Симонова. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» 24 октября в 15:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот литературный вечер — уникальная возможность окунуться в атмосферу одного из самых пронзительных произведений о Великой Отечественной войне. Мы поговорим о первой части знаменитой трилогии Константина Симонова «Живые и мертвые», а также продолжениях — романах «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето». Приглашаем всех желающих», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Депутат добавила, что Константин Симонов — выдающийся советский писатель, поэт, драматург и журналист. Он прошел всю Великую Отечественную войну в качестве военного корреспондента, был свидетелем ключевых сражений и лично знал многих героев своего времени.

«В контексте сегодняшних событий в зоне проведения специальной военной операции произведение Симонова приобретает особую актуальность. Оно напоминает нам о важности единства, мужества и патриотизма перед лицом опасности», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. В рамках проекта ежедневно проводятся разнообразные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, встречи с участниками СВО и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

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