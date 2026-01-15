Литературный вечер о творчестве Чехова прошел в училище олимпийского резерва в Звенигороде

Мероприятие прошло на площадке «Училища олимпийского резерва №2» в Звенигороде. Воспитатель Марина Малинина познакомила юных спортсменок с основными этапами жизни и творчества Антона Чехова, а также рассказала о его вкладе в мировую литературу.

Марина Малинина подчеркнула, что Чехов был мастером короткого рассказа и новатором в драматургии. По ее словам, произведения писателя до сих пор ставятся в театрах по всему миру и изучаются в учебных заведениях.

В ходе встречи воспитанницы училища прочитали и обсудили отрывки из произведений Чехова. Девушки также поделились впечатлениями о прочитанном в рамках школьной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.