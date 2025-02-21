Литературный вечер к юбилею издания книги «Сын полка» прошел в Подмосковье

На малой сцене театра «Наш дом» в Химках провели литературный вечер, посвященный 80-летию издания книги «Сын полка». Участникам мероприятия рассказали о значении этого произведения в Отечественной истории и творчестве его автора — Валентина Катаева. Перед собравшимися также выступила лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подобные книги — это о важности исторической ценности событий. Они передают важные жизненные уроки, которые могут быть полезны в самых разных ситуациях», — рассказала Ольга Кириллова.

Химчанам прочли наиболее известные отрывки из книги «Сын полка». Кроме того, прошло живое обсуждение тем, затронутых в произведении, таких как героизм и товарищество. Завершилось мероприятие показом документального фильма о Валентине Катаеве.

«Подобные мероприятия играют важную роль в воспитании патриотизма и уважения к истории нашей страны. Они помогают молодежи глубже понять значимость событий прошлого и формируют важные жизненные ценности», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В Химках уделяют особое внимание патриотическому воспитанию жителей. Так, с начала июля в округе реализуют масштабную общественную программу. В ее рамках для горожан проводят различные мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и культурные события.

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