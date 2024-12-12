Литературный концерт состоится в Мытищах в четверг

В Центральной библиотеке им. Д. Кедрина 12 декабря в 16:00 состоится литературный концерт «Поэтический калейдоскоп». Вечер будет посвящен знаменитым поэтам, чьи юбилеи приходятся на текущий год. Он обещает стать незабываемым праздником стиха, музыки и искусства, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

В рамках «Поэтического калейдоскопа» представят произведения юбиляров, каждому из них будет посвящена отдельная страница концерта. В их числе: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Д. В. Давыдов, И. С. Никитин, А. А. Сурков, В. В. Каменский и многие другие.

Мастер художественного слова Сергей Гущин не просто прочтет эти строки, но и ярко и эмоционально их разыграет. В его исполнении они зазвучат особенно ярко и никого не оставят равнодушным.

Центральная библиотека им. Д. Кедрина находится по адресу: г. о. Мытищи, ул. Летная, д. 14, корп. 1. Возрастное ограничение: 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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