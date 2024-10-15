Литературный юбилей: в Петербурге восстанавливают музей М. Ю. Лермонтова

В Санкт-Петербурге реставрируют корпус лицея и музея М. Ю. Лермонтова

В Санкт-Петербурге к 210-летию М. Ю. Лермонтова по поручению губернатора Александра Беглова открыли после реконструкции корпус лицея № 280 имени поэта, а также восстанавливают музей его памяти в том же помещении, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Новый корпус учебного заведения и музей работают в здании Николаевского кавалерийского училища, именно его заканчивал великий поэт. Музей разгромили в ноябре 1917 года. В Ленинграде его восстановить не удалось, а теперь о его реставрации задумалась директор лицея № 280 Марина Топунова.

«С представления художественных экспозиций музея начинаем знакомить горожан, особенно юных, с творчеством поэта в эполетах, с летописью его боевого пути», — заявила журналистам заведующая музеем Оксана Хейлик.

После разгрома в музее сохранились части рукописей и живописных работ, но многие предметы были утрачены бесследно.