Литературный фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» 25 мая

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» считается одной из самых литературных усадеб Подмосковья. Ее история тесно связана с именами великих русских поэтов. Главный усадебный дом в Муранове был построен поэтом Евгением Боратынским в 1842 году. Позже в этом доме, которому уже исполнилось более 180 лет, жили сын и внуки поэта Федора Тютчева.

Литературная история Муранова насчитывает много поколений, а история литературных мероприятий началась более 15 лет назад весенним фестивалем «Майские встречи в Муранове». Продолжилась ярким проектом «ПОЭТ» в 2021–2023 годах.

В 2024 году традицию литературных мероприятий решено продолжить новым фестивалем «Про речь», который пройдет совместно с партнером усадьбы издательством «Альпина Проза».

По задумке организаторов, фестиваль должен стать уникальной площадкой для общения авторов с аудиторией в неповторимой атмосфере русского дворянства, позволит по-новому выстроить диалог с читателем. Фестивальные мероприятия рассчитаны на людей всех возрастов и широкого круга интересов и предлагают различные виды активностей.

Основная программа фестиваля посвящена слову во всех его проявлениях, богатому литературному наследию России и роли литературы в жизни современного человека, анализу симбиоза книги и слова с другими видами искусства — музыкой, театром, кино. Гостей Муранова ждет: ярмарка-продажа литературы от ведущих издательств; литературная программа для детей и взрослых; публичные беседы и встречи с авторами литературных произведений, а также автограф-сессии; музыкально-театральная программа и традиционные усадебные активности; мастер-классы, тематические и кураторские экскурсии.

Участие в фестивале примут театр неслышащих актеров «Недослов», актеры школы-студии МХАТ, актеры театра DOC, творческое объединение «Квадратъ» и проект «Метаморфозы» солистки Большого драматического театра Ольги Селиверствовой.

Фестиваль пройдет в усадебном парке музея-заповедника «Усадьба «Мураново». Начало в 12:00. В день фестиваля стоимость входного билета в усадебный парк — 250 рублей (льготный), 500 рублей (обычный).

Партнеры фестиваля: театр неслышащих актеров «Недослов», издательства «Альпина.Проза», «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Альпина.Дети» и «ЭКСМО».

При поддержке Cosmos Moscow VDNH Hotel, Апарт-отеля «Ханой-Москва»; компании «Калинов родник» и винтажных напитков «Калиновъ Лимонадъ» с использованием рецептур конца XIX века; газеты «Комсомольская правда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.