Литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет в Подмосковье в июне

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Одинцовском городском округе с 7 по 9 июня состоится литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ». Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения русского поэта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Александр Сергеевич Пушкин — один из главных столпов отечественной литературы и культуры в целом. Его юбилейный 225-й день рождения мы решили отметить большим праздником поэзии и русского языка, объединившим сразу 2 наших региональных мероприятия под знаком великого поэта», — сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Он подчеркнул, что программа фестиваля сочетает выступления как мэтров российской культуры, так и молодых талантливых артистов. Целью мероприятия стало создание точки притяжения и условий для свободного самовыражения молодых авторов.

В основную программу фестиваля войдут художественные чтения известных отечественных актеров и поэтов, а также музыкальная, театральная и кинематографическая составляющие. Помимо этого, все желающие получат возможность прочитать стихи в рамках «открытого микрофона».

Также в рамках фестиваля состоится показ на большом экране под открытым небом фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна, мультимедийное световое шоу, творческие мастер-классы, образовательные лектории и др.

Хедлайнерами фестиваля выступят народные артисты РФ Константин Райкин, Виктор Сухоруков и Алексей Кравченко, российский актеры Даниил Страхов, Сергей Шнырев, Иван Кокорин, Ирина Гринева, Лев Зулькарнаев и Сергей Друзьяк, поэтессы Екатерина Хлебникова и Мария Меженная, а также театр «Русская песня» Надежды Бабкиной и ансамбль композитора и скрипача Алексея Айги «4΄33΄΄» и др.

Вести литературный фестиваль «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» будет поэт и радиоведущий Дмитрий Ленский.

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