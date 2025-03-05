Литературно-музыкальный вечер состоится в Черноголовке 21 марта

Фото - © выступление чтецов на литературно-музыкальном вечере к 210-лети со дня рождения М.Ю. Лермонтова/Клевкова Екатерина Алексеевна

В Черноголовской библиотеке пройдет литературно-музыкальный вечер ко Всемирному дню поэзии, который ежегодно отмечают 21 марта. Дата праздника была утвержденной в 1999 году на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека — но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание».

Всемирный день поэзии призван напомнить, как важна поэзия для культуры.

Библиотека черноголовки приглашает своих читателей — и детей, и взрослых присоединиться к празднованию Дня поэзии и прочесть свои любимые стихотворения на литературно-музыкальном вечере 21 марта.

Заявку на участие в мероприятии все желающие могут подать на сайте библиотеки (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.