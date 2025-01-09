Литературно-музыкальная программа пройдет в Электростали 11 января
Фото - © Администрация г.о. Электросталь
11 января Центральная городская библиотека имени К. Г. Паустовского приглашает на литературно-музыкальную программу «Как на старый Новый год!», сообщает пресс-служба администрации горокруга Электросталь.
В ходе мероприятия выступит ансамбль народных инструментов «Русская миниатюра» под руководством Владимира Филина. Этот ансамбль является участником и лауреатом различных областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
В программу войдут произведения русской народной музыки, а также инструментальные версии традиционных народных песен. Кроме того, будет обсуждаться тема русских народных традиций. В рамках вечера также будет организована книжная выставка, посвященная данной теме.
Место проведения: г. о. Электросталь, проспект Ленина, 36. Начало в 17:00.
Возрастное ограничение: 18+.
Посещение библиотечных мероприятий осуществляется бесплатно при наличии единого электронного читательского билета (ЕЭЧБ (бейдж) в приложении МОе).
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