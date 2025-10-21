Литературно-музыкальная гостиная «Чай с нотками Чехова» пройдет в Орехово-Зуеве

Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей приглашает на литературно-музыкальную гостиную «Чай с нотками Чехова», которая погрузит в атмосферу 1900-х годов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это уникальное событие позволит вам на время перенестись в прошлое и почувствовать себя гостем усадьбы начала ХХ века.

24 октября в 18:30 Дом Оглоблина откроет свои двери для всех, кто хочет ощутить атмосферу утонченности, литературы и чарующей музыки. Звуки старинного рояля и душевные романсы создадут неповторимую атмосферу уюта и тепла. Буриме и гадания добавят встрече юмора и мистики. А спектакль о двух сердцах, наполнит вас романтикой, нежностью и драматизмом.

Звон фарфора, мерцание свечей и ароматный чай — сделайте этот вечер особенным для себя и своих близких. Количество мест ограничено!

Подробная информация и запись по телефону +7(496)424-75-02.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.