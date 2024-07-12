Литературно-фольклорный праздник «Сенокос в Дубровках» пройдет в Подмосковье

Жителей и гостей Талдомского городского округа приглашают на литературно-фольклорный праздник «Сенокос в Дубровках», который состоится 13 июля в доме-музее С. А. Клычкова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей мероприятия ждут: творческое пространство с песнями, танцами и играми; фотозоны; традиционный покос клычковского луга; стихи поэта; экскурсии в музей; гастрономические удовольствия.

Мероприятие состоится по адресу: Талдомский городской округ, деревня Дубровки, дом-музей С. А. Клычкова.

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