Литературная мастерская «Слово» приглашает юных мытищинцев на занятия

В Мытищах продолжается добор в группу литературной мастерской «Слово» на новый учебный год. На бесплатные занятия приглашаются школьники с 11 до 15 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

Занятия начнутся 11 сентября и будут проходить по средам с 18:30 до 20:30 и пятницам с 17:30 до 20:00 в Центральной библиотеке им. Дмитрия Кедрина.

Пробный урок — 30 августа в 17.30. Записаться можно по телефону: 8 (915) 486-45-38 — Антонина. Места ограничены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.