Life.ru рассказал о судьбе актеров фильма «Приключения Буратино»

Советский актер Дмитрий Иосифов, сыгравший Буратино в фильме «Приключения Буратино», 22 октября отметил 60-летие. Судьбы его коллег по съемочной площадке сложились по-разному: кто-то остался в кино, а кто-то выбрал другую профессию, сообщает Life.ru .

Путь Иосифова в кино начался случайно: ассистент режиссера заметил его на катке и пригласил на пробы. Изначально Иосифов пробовался на роль Арлекино, но в итоге сыграл главного героя, что принесло ему всесоюзную известность. После успеха он снялся еще в нескольких фильмах, однако впоследствии переключился на режиссуру и рекламу, сняв около 40 роликов и работая над телепроектами и сериалами в Москве.

Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину, также стала известной после фильма, но не продолжила актерскую карьеру. Она окончила ВГИК, работала дизайнером и редактором, посвятив себя семье.

Роман Столкарц, исполнивший роль Пьеро, после школы выбрал медицину, переехал в Израиль и стал педиатром, основав две клиники.

Томас Аугустинас, сыгравший Артемона, после съемок эмигрировал в Канаду, где окончил бизнес-школу и основал консалтинговую фирму. Он отказался от участия в программах о фильме, но поддерживает молодых актеров фонда Белорусской академии искусств.