Life doc представил новый фильм о связи между Россией и ОАЭ

Редакция LIFE doc представила новый фильм из цикла «Новый мир», который исследует взаимосвязи между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В документальной ленте демонстрируется, как обе страны развивают экономическое, культурное и технологическое сотрудничество, несмотря на свои различия в традициях и климате, сообщает Life.ru .

Проект поддержан Институтом развития интернета. ОАЭ, образовавшиеся менее полувека назад, стали символом инноваций и стремительного роста. Дипломатические отношения с СССР были установлены в 1971 году, и сейчас ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером России среди арабских стран с товарооборотом свыше 11 миллиардов долларов.

Эльмира Имамкулиева, востоковед, академический руководитель НИУ ВШЭ, подчеркнула, что ОАЭ демонстрируют успешную деколонизацию и стали центром торговли и технологий.

Фильм освещает ключевые моменты сотрудничества, в том числе проекты в отдыхе и спорте, например, развитие хоккея в Эмиратах. Культура и обмен опытом также играют важную роль, включая участие России в культурных мероприятиях и популярность российских мультфильмов. ОАЭ активно инвестируют в технологии и космос, что открывает перспективы для дальнейшего сотрудничества.

«ОАЭ — это страна послезавтра, которая инвестирует в технологии будущего. Мы видим огромный потенциал для совместной работы в долгосрочной перспективе», — заключила Имамкулиева.