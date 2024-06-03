Лева* из «Би-2» назвал неожиданную причину, из-за которой ему отказала Вайкуле

Лева* из «Би-2» заявил, что Вайкуле отказалась выступить с ним из-за Чичериной

Фронтмен «Би-2» Егор Бортник*, более известный как Лева, рассказал об отказе певицы Лаймы Вайкуле выступить с его коллективом. По словам музыканта, латвийская певица отказала «Би-2» из-за своей коллеги Юлии Чичериной, сообщает Общественная Служба Новостей .

Лева* рассказал, что он предлагал Лайме Вайкуле вместе исполнить песню «Мой рок-н-ролл», но певица отказалась. Тогда латвийская исполнительница заявила, что эту композицию часто пела Юлия Чичерина, когда посещала Донбасс.

«На что она сказала: „Нет, эту песню петь не буду, потому что ее Чичерина пела“», — сказал Егор Бортник*.

По словам фронтмена «Би-2», еще в 2015 году он лично просил Чичерину не исполнять «Мой рок-н-ролл», однако артистка оставила его просьбу без внимания.

*Признан в России иностранным агентом.