Летом москвичей побаловали кулинарными изысками на двух фестивалях

Летом 2024 года в российской столице проводилось два крупных кулинарных мероприятия. На них жители мегаполиса попробовали новые, уникальные блюда, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

В июле на ВДНХ в очередной раз прошел фестиваль «Вкусы России». В 2024 году у него была пятилетняя годовщина.

В мероприятии поучаствовали представители 70 российских регионов. Они давали москвичам оценить около пяти тыс. наименований блюд.

Мероприятие длилось целых восемь дней. Москвичи пробовали блюда, сделанные по эксклюзивным рецептам.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Участники фестиваля рассказывали гостям про то, как и когда были созданы национальные блюда тех или иных регионов. Помимо этого, жители мегаполиса могли поговорить с фермерами и изготовителями молочных продуктов из разных частей РФ.

«До того, как мы с моей девушкой попали на фестиваль «Вкусы России», мы и представить себе не могли, насколько богата наша страна в плане кулинарии. Многие блюда, продукты, из которых они приготовлены, и рецепты являются национальным достоянием различных регионов нашей огромной страны! Чего только стоят белгородские мясные чипсы или сибирская скоблянка с томленой говядиной!», — рассказал Артем — один из посетителей мероприятия, приехавший на него из Нижнего Новгорода.

Посетителям гастрономического фестиваля особенно запомнилось варенье из огурцов. Говорят, что это блюдо очень любил Иван Грозный. Подавали такую еду во время мероприятия «Вкусы России» на ВДНХ.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В августе 2024 года во время проведения крупного форума «Территория Будущего. Москва 2030» в столице начался крупный гастрономический конкурс. В нем участвовали около 40 ресторанов из разных уголков России. Главные требования для конкурса — использовать свой рецепт и продукты, приготовленные только отечественными изготовителями.

Особую популярность на гастрономическом фестивале обрели удмуртские перепечи. Это выпечка, которая похожа одновременно и на мини-пиццы, и на ватрушки.

Рецепт создали около 500 лет назад. На Манежной площади перепечи готовили с начинкой из фермерского сыра и зеленого лука.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Не менее популярным блюдом у посетителей фестиваля был царский курник. Его раньше накрывали на стол только по праздникам.

Также на Манежной площади проводили кулинарные мастер-классы. На них владельцы ресторанов рассказывали посетителям собственные секреты приготовления тех или иных блюд.

Благодаря действиям правительства Москвы, а также столичного департамента торговли и услуг, мегаполис превратился в центр кулинарного притяжения. Для гостей было приготовлено множество уникальных блюд, проведены интересные мастер-классы, их познакомили с ингредиентами отечественного производства. Этого удалось добиться благодаря фестивалю «Вкусы России».