«Лето свиданий» от VK Знакомств пройдет в Москве

В московском гастроквартале «Три вокзала. Депо» 19 июня стартует проект «Лето свиданий» от дейтинг-сервиса VK Знакомства. В рамках него летом будут проводиться серии быстрых свиданий с участием звездных гостей в качестве ведущих.

До 21 августа гостей ожидают новые знакомства, приветственные напитки и интересные развлечения. Ведущими мероприятий станут Прохор Шаляпин, Артем Муратов, Варвара Щербакова, Аня Покров и другие.

Открытие и закрытие проекта отметят масштабными вечеринками. 19 июня на главной сцене «Три вокзала. Депо» выступит певица Лилая, а затем за музыкальное сопровождение вечера возьмется DJ Vovash. Ведущим вечера станет певец и телеведущий Прохор Шаляпин. Участников быстрых свиданий ожидают подарки от VK Знакомств. Тем, кому не удастся найти пару, будет предоставлена подписка Premium для продолжения поисков любви онлайн.

В течение всего проекта «Лето свиданий» мероприятия будут проводиться каждую неделю. Формат быстрых свиданий предполагает максимум общения и минимум стеснения, чтобы участники могли приятно провести время.

Принять участие в мероприятиях могут все, кто открыт для новых знакомств: романтических, дружеских или просто приятных. Быстрые свидания состоятся 19 и 26 июня, 3, 11, 18 и 25 июля, а также 1, 8, 15 и 21 августа. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.