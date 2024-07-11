Летнюю программу представят музеи «Коломенского посада» для жителей Подмосковья

Жителей и гостей Коломны в рамках летней программы ждут экскурсии, мастер-классы, квесты и традиционные коломенские угощения в музеях «Калачная», «Коломенская пастила», «Арткоммуналка. Ерофеев и другие», «Шелковая фабрика». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Саду коломенской пастильницы возрождают традицию камерных театральных постановок на открытом воздухе. В «зеленом кабинете» Садового кафе «1890» покажут спектакли, ставшие лауреатами театральных фестивалей: «Шинель Акакия», «Чеховщина +» и театральный стендап «Жизнь не имеет сюжета» в исполнении актера Андрея Давыдова (театр «Модерн», Театр сатиры, театр Et Cetera и другие).

Первый в России дом живой истории — Дом Сурановых — приглашает окунуться в атмосферу купеческой Коломны конца XIX века. Программы «На игре» и «Вне игры» предложат экскурсию в сопровождении одного из обитателей дома либо самостоятельное знакомство с купеческим бытом, воссозданным в музее.

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» перенесет посетителей в эпоху 60-х годов прошлого века, предложит пройти «Квест на коммунальность» и на время почувствовать себя обитателем советской коммуналки. После посещения музея желающие могут отправиться на автомобильную экскурсию «Коломенский конструктивизм» на советских жигулях. А любителей пеших экскурсий ждет прогулка-бродилка «Кино и домино» в компании с коренным коломенцем, путешественником, блогером и актером Игорем Радищевым, который покажет места, обычно выпадающие из классических туристических маршрутов.

Музей-лаборатория «Шелковая фабрика» предлагает театрализованную экскурсию «Как шелковый кокон от императора сбежал», на которой расскажут об истории возникновения и развития шелкоткачества в Коломне. Также посетителям предложат участие в мастер-классе по ткачеству, на котором можно будет создать украшение своими руками.

В летнем саду музея истории со вкусом «Коломенская пастила» проходит программа «Маманди», что по-китайски означает «погоди, не спеши, не торопись». Гостям предлагают попробовать пять видов пастилы и «коломенское шампанское» — местный сидр или лимонад. А в самом музее до 18 августа посетителей ждет программа «О чем шепчет старый дом», включающая чаепитие и рассказы о коломенских традициях.

На экскурсии по музею «Калачная» посетителям предлагают экскурсию, на которой угостят чаем и свежевыпеченными калачами с маслом, а также театрализованное представление с рассказом о том, какие виды хлеба и калачей пекут в Коломне с XIV века.

В Музее-Навигаторе можно составить удобную программу посещения всех выбранных музеев «Коломенского посада», а также познакомиться с историей самого Коломенского посада, Коломенского кремля и пройти по купеческой Коломне конца XIX века экскурсионным маршрутом «1890».

Предварительная запись на экскурсии обязательна. Телефон для справок и записи +7 (800) 350-79-08.

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