«Лет 6-7 Юлю не видел»: муж Лены Полено прокомментировал ее «исчезновение»

Актер Павел Савинков, исполнитель роли супруга Лены Полено, которую сыграла Юлия Захарова в ситкоме «Счастливы вместе», поделился информацией о том, что уже длительное время не поддерживает связь с коллегой по съемочной площадке, сообщает Газета.ru .

«Я с Юлечкой давно не виделся. Мы первое время, после того как закончились съемки сериала „Счастливы вместе“, играли вместе в спектакле и там пересекались. А так я ее, наверное, уже лет шесть-семь не видел», — признался Савинков, сыгравший в сериале роль альфонса Толика.

Он также отметил, что ему не было известно о решении актрисы прекратить сниматься в кино: «Я от вас впервые слышу, что она не появлялась долго (ред. — на экране). Не смотрю телевизор, поэтому особо не знаю, кто и сколько появляется на экранах».

Юлия Захарова, получившая широкую известность благодаря образу Лены Полено в популярном сериале «Счастливы вместе», отпраздновала свой 45-летний юбилей 28 июля. Последний раз она принимала участие в съемках кино в 2019 году. С тех пор в прессе появлялись предположения о том, что Захарова ведет закрытый образ жизни из-за депрессивного состояния и злоупотребления алкоголем.