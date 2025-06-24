Лесопарк Волкуша становится центром активного и семейного отдыха в Лыткарине

Лесопарк Волкуша продолжает развиваться как современное пространство для спорта, активного отдыха и семейного досуга, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря усилиям городских служб и частных партнёров, территория предлагает жителям и гостям города широкий спектр развлечений и удобств.

«На текущий момент лесопарк Волкуша предоставляет лыткаринцам все условия как для спортивного, так и для семейного отдыха. Для самых маленьких жителей Лыткарина оборудованы игровые площадки, а для детей постарше — спортивные зоны и футбольное поле», — отметил директор МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» Андрей Калинин.

Любители активного спорта могут прокатиться на вейкборде или взять в аренду сапборд или катамаран в спортивном комплексе «Wake4you». Также для спортсменов функционирует 3-километровая лыжная трасса, где катаются как на лыжах, так и на лыжероллерах. Вдобавок на Волкуше можно сыграть в волейбол и арендовать велосипеды.

К концу августа появится зиплайн — аттракцион, где можно спуститься по стальному канату с отрывом от земли, а также веревочный парк с трассами разной сложности.

Также на территории лесопарка открылся новый ресторан «Ботаника на песках», рассчитанный на 125 гостей. По вечерам гостей радует живая музыка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.