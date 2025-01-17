Ленты Ленинградской победы раздадут в Северной столице 18 января

Акция «Лента Ленинградской победы» пройдет в Петербурге 18 января
Культура

Фото - © Дмитрий Фуфаев/«Петербургский дневник»

Всероссийская акция в честь 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда состоится в городе на Неве 18 января, сообщает газета «Петербургский дневник».

Волонтеры раздадут жителям и гостям города ленты, цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда».

Они также расскажут об истории ленты и покажут, как правильно ее носить.

Акция стартует в 12:00 по московскому времени в центре Санкт-Петербурга, около станции метро «Гостиный двор».