Ленты Ленинградской победы раздадут в Северной столице 18 января

сегодня в 15:51

Всероссийская акция в честь 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда состоится в городе на Неве 18 января, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Волонтеры раздадут жителям и гостям города ленты, цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда».

Они также расскажут об истории ленты и покажут, как правильно ее носить.

Акция стартует в 12:00 по московскому времени в центре Санкт-Петербурга, около станции метро «Гостиный двор».