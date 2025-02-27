Ленинграду посвятили второй документальный фильм из цикла «Города-герои»

Второй документальный фильм из цикла «Города-герои», посвященный блокаде и героической обороне Ленинграда, а также силе духа его жителей, покажут 28 февраля, сообщает Telegram-канал « 80 лет Великой Победе ».

В ленте зрителям продемонстрируют уникальные архивные материалы, их можно будет сравнить с кадрами современного Санкт-Петербурга. Кроме того, в фильме ветеран ВОВ и жительница блокадного Ленинграда поделятся своими воспоминаниями о том времени, а еще рассказом о своей семье удивит известный музыкант.

Гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский тоже поведает свою историю. Он расскажет о том, как именно обороняли музей, а еще о том, какой вклад в это внесла его семья.

Фильм «Город-герой Ленинград» будет доступен для просмотра 28 февраля на страницах «80 лет Великой Победе» во «ВКонтакте», RUTUBE и на сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.