«Ленфильм» снимет документальный фильм о студентах-актерах из Донбасса

Киностудия «Ленфильм» начала работу над документальным фильмом «Мечты под огнем» о студентах Российского государственного института сценических искусств из Донбасса, которые пережили военные действия и мечтают выйти на сцену Мариупольского театра, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам документального фильма «Мечты под огнем». В центре сюжета — студенты РГИСИ из Донбасса, чьи судьбы связаны с Мариупольским драматическим театром. Авторы проекта подчеркивают, что главная тема картины — истории реальных людей, а не политика или военные события.

Исполнительный продюсер Василина Федорова рассказала, что идея фильма принадлежит сирийскому журналисту Ваддаху Ал-Джунди. Она отметила, что команда хотела создать вдохновляющую картину о молодых актерах, оказавшихся в сложных условиях, но не утративших мечту о сцене.

Режиссер Андрей Соколов пояснил, что сценарий фильма развивается по ходу съемок, а в центре повествования — студенты, связанные с Мариупольским театром, разрушенным в 2022 году и восстановленным в 2025-м. В фильме прозвучат воспоминания заслуженной артистки РФ Дарьи Юргенс, чьи родители работали в этом театре.

Студенты курса Сергея Паршина из ДНР сейчас заняты в спектакле «Слуга двух господ» в постановке Дарьи Юргенс. Она выразила радость, что ее ученики участвуют в проекте, и подчеркнула, что для многих из них Мариуполь — родной город.

Студенты Богдан Менделев, Анна Володина и Вадим Шаманский поделились личными историями о жизни в Донбассе, пережитых трудностях и надежде на возвращение к творчеству в обновленном театре.

Съемки фильма пройдут не только в Петербурге, но и в Мариуполе. По словам Василины Федоровой, завершить работу над картиной планируется до осени, а премьера может состояться на Московском международном кинофестивале. Фильм создается при поддержке правительства ДНР.

