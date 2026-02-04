сегодня в 12:03

Лекция о современных археологических технологиях пройдет 8 февраля в Звенигороде

Лекция «Современная археология: как технологии меняют наше представление о прошлом» состоится 8 февраля в Звенигородском манеже Одинцовского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Звенигородском манеже 8 февраля пройдет лекция, посвященная современным технологиям в археологии. Ученые и специалисты расскажут о цифровой фиксации объектов, фотограмметрии, спектральном анализе и генетических исследованиях, которые помогают глубже изучать историю региона и точнее реконструировать прошлое.

Слушатели узнают, как с помощью 3D-моделирования восстанавливают утраченные фрагменты памятников, а мобильные лаборатории ускоряют обработку данных прямо на месте раскопок. Эксперты также обсудят актуальные вопросы анализа археологических материалов.

Гости увидят материалы, иллюстрирующие повседневную работу ученых, и узнают о современных возможностях музейной аналитики. Будет рассказано, как новые методы позволяют восстановить облик исчезнувших городов, понять торговые связи древних цивилизаций и даже реконструировать лица людей, живших тысячи лет назад.

Начало мероприятия в 15:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробности доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника.

