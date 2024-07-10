Лекция «Бас, покоривший мир» пройдет в Звенигороде 13 июля

В Звенигородском манеже 13 июля пройдет лекция «Бас, покоривший мир», посвященная жизни и творчеству Федора Ивановича Шаляпина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекцию проведет сотрудник Театрального музея имени А. А. Бахрушина, кандидат искусствоведения С. В. Семиколенова. В рамках программы будет рассказано о Шаляпине не только как о выдающемся вокалисте, но и как об актере. Также гости узнают интересные факты из жизни Федора Ивановича.

Начало программы в 16:00. Подробности на сайте музея. 12+

Звенигородский музей-заповедник «Манеж» — выставочный комплекс Звенигородского государственного музея-заповедника. Его локации наполнены уникальными музейными экспонатами и произведениями искусства, а также объемными проекциями на модели старинного городища.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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