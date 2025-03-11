Легкомыслие или работа: Ким Су Хен после похорон Ким Сэ Рон посетил вечеринку

В Южной Корее обсуждают поведение актера Кима Су Хена, которого заметили на вечеринке G-Dragon в честь релиза нового альбома всего через несколько дней после похорон актрисы Ким Сэ Рон, сообщает YesAsia .

Артист не только был знаком с погибшей актрисой, но и поддерживал с девушкой хорошие отношения. Поэтому поклонники задались многочисленными вопросами, среди которых: насколько уместно было появление знаменитости на вечеринке так быстро после похорон?

Кстати, на церемонии похорон Ким Сэ Рон, которая прошла 19 февраля, актер не присутствовал.

Часть пользователей осудили Ким Су Хена. Они считают, что его посещение светского мероприятие вскоре после похорон выглядит неуместным. Логично было бы сейчас воздержаться от вечеринок. Другие думают, что критика необоснованна, так как есть вероятность, что Ким Су Хен не собирался идти на вечеринку, но его присутствие на мероприятии могло быть связано с работой или дружескими обязательствами.

Ким Сэ Рон нашли мертвой в ее квартире в районе Сондон 16 февраля. Актрисе было 25 лет. Внимание поклонников еще привлек тот факт, что дата смерти совпадает с днем рождения Ким Су Хена.

Родные актрисы планируют подать в суд на ютубера Ли Джин Хо за распространение злонамеренных слухов о ней. Но к родственникам тоже есть вопросы, в частности, куда могли деться 10 млрд вон, которые заработала девушка, и почему она подрабатывала в кафе.