Легендарную «Ленинградскую» симфонию исполнили 100 музыкантов в Дубне

Более полутора тысяч жителей наукограда стали зрителями концерта, который в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне дал двойной состав Дубненского симфонического оркестра в специально для этого оборудованном концертном зале, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Зал развернули на открытом воздухе, на территории второй школы, что символично, поскольку именно в её здании в годы Великой Отечественной располагались полевые госпитали», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

История создания и первых исполнений симфонии № 7, сила и масштаб воздействия этой музыки на современников поистине уникальны. «Ленинградская», как назвала её Анна Ахматова, стала символом веры в Победу и подарила надежду всему советскому народу. Дмитрий Шостакович работал над ней в блокадном Ленинграде. Композитор всё ощутил на себе — он тушил по ночам немецкие зажигательные бомбы на крышах. И в своем произведении смог передать и грохот ночных ленинградских бомбёжек, и холод, и голод блокадных зим, и мёртвую поступь фашистской армии.

Исполнители называют этот концерт одним из самых значимых в сезоне. У скрипачей и виолончелистов, флейтистов и трубачей, у каждого в семье есть ветераны войны. Музыканты уверены, что очень важно не прервать связь поколений, рассказать молодым правду о героических годах Великой Отечественной, а музыка — один из главных инструментов в решении этой задачи.

«Мы в первую очередь заботились об исторической достоверности, — пояснила директор Дубненского симфонического оркестра Наталья Кастро, — музыка, написанная именно в то время композитором, который участвовал в противовоздушной обороне Ленинграда — что может быть правдивее?!»

Во время исполнения Ленинградской симфонии в Дубне в небе над площадкой появилась радуга.

«Браво! Это было грандиозно, мощно… Эмоции зашкаливали. Масштабный проект музыкального шедевра Шостаковича. Спасибо, огромная благодарность за организацию!», — поделились впечатлениями зрители. Музыкантам аплодировали стоя.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.