Легендарная группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности

Американская рок-группа Aerosmith свой прощальный тур Peace Out и объявила о завершении гастрольной деятельности. Музыканты отыграли лишь 3 концерта перенесенного тура, сообщает РБК .

В сентябре прошлого года фронтмен группы Стивен Тайлер повредил голосовые связки. В связи с этим было принято решение о переносе оставшихся дат прощального гастрольного тура на 2024 год. В апреле группа объявила о возобновлении тура в сентябре.

«Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Стивена — инструмент, не похожий ни на один другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы восстановить голос», — говорится в сообщении легендарной рок-группы в соцсети X (бывший Twitter).

В группе добавили, что полностью восстановить голосовые связки Стивена Тайлера невозможно, поэтому группа приняла тяжелое решение, но необходимое решение о завершении гастрольной деятельности.

Рок-группу Aerosmith создали в 1970 году в Бостоне. Музыканты записали 15 альбомов и 4 раза выигрывала премию «Грэмми». Фронтмен Стивен Тайлер, гитарист Джо Перри, басист Том Хэмилтон, барабанщик Джои Крамер и гитарист Брэд Уитфорд вошли в Зал славы рок-н-ролла.