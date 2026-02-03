Ледовый спектакль Ирины Слуцкой пройдет 7 февраля в парке Малевича в Одинцовском округе

Ледовый спектакль Ирины Слуцкой «Сказ о Руси» состоится 7 февраля на открытом катке в парке Малевича в Одинцовском округе. Мероприятие перенесли с 18 января из-за морозов, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Шоу «Сказ о Руси» пройдет 7 февраля на открытом катке парка Малевича в Одинцовском округе. В постановке примут участие Ирина Слуцкая, а также известные фигуристы: Илья Молянов, Майя Хромых, Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие.

Зрители увидят зимнюю сказку, воплощенную на льду, и смогут окунуться в атмосферу ледового шоу. Вход на мероприятие свободный. Начало спектакля запланировано на 17:00.

Организатором события выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Кроме Одинцовского округа, спектакль покажут в Солнечногорске, Наро-Фоминске и Королёве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.