Ледовый спектакль «Чемпионы» Ильи Авербуха пройдет в городах Подмосковья

С 13 по 15 декабря жители и гости Московской области смогут увидеть выступления легендарных фигуристов в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Представления покажут 13 декабря на катке парка культуры и отдыха на набережной им. Д. И. Менделеева в Дубне. Начало в 19:30.

14 декабря в 15:00 ледовый спектакль пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» Волоколамска, а в 19:30 — на катке Центрального парка г. Лобня.

В воскресенье, 15 декабря, в 16:30 встреча со звездами фигурного катания состоится в парке «200 лет Егорьевску», г. Егорьевск. В 19:30 спектакль смогут увидеть жители и гости Павловского Посада. Выступление пройдет на стадионе «Заречный».

Вход свободный (0+).

В расписании могут происходить изменения. За актуальной информацией можно следить на главном туристическом портале Подмосковья welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.