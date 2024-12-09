Ледовые спектакли в Подмосковье посмотрели 10 тыс человек 7 и 8 декабря

В эти выходные, 7 и 8 декабря, в Подмосковье состоялись первые ледовые спектакли зимнего сезона 2024-2025 от прославленных российских фигуристов. Их посетили в общей сложности 10 тысяч жителей и гостей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Спектакль «Двенадцать месяцев» в постановке и с участием Ирины Слуцкой, который прошел 7 декабря на катке у Дворца культуры «Яуза» в Мытищах, посмотрели порядка 3,5 тыс. зрителей. «Сказки Евгения Плющенко» на льду спортивного комплекса «Дмитров» посетили 1,5 тыс. человек. В воскресенье, 8 декабря, на представлении Ирины Слуцкой на катке «Театральный» в Химках побывали 3,5 тысячи жителей и гостей города. «Сказки Евгения Плющенко» на катке в Павшинской пойме Красногорска собрали более 1,5 тысячи зрителей.

Следующие спектакли состоятся 13, 14 и 15 декабря в Дубне, Волоколамске, Лобне, Егорьевске и Павловском Посаде. Жителям и гостям этих городов свое искусство представит команда Ильи Авербуха с представлением «Чемпионы».

В расписании возможны изменения, подробная информация в социальных сетях и на официальных ресурсах городских округов. Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.