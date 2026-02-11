Ледовые спектакли Ирины Слуцкой завершат сезон в Подмосковье 14 и 15 февраля

Заключительные ледовые спектакли «Сказ о Руси» с участием Ирины Слуцкой и известных фигуристов пройдут 14 и 15 февраля в Наро-Фоминске и Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Финальные представления ледового шоу «Сказ о Руси» состоятся 14 февраля в Центральном парке имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске и 15 февраля в Городском парке Солнечногорска. Начало обоих мероприятий — в 17:00.

Вместе с Ириной Слуцкой на лед выйдут звезды фигурного катания, среди которых призеры олимпийских игр и чемпионы России и Европы: Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие профессиональные спортсмены.

Вход на спектакли свободный. Возрастных ограничений нет.

Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.