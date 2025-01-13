Ледовые шоу от знаменитых фигуристов увидели более 92,5 тыс жителей Подмосковья

В декабре и январе в Подмосковье состоялись ледовые представления в постановке знаменитых фигуристов, чемпионов и призеров мира и Европы, участников и победителей олимпиад Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Ирины Слуцкой и Евгения Плющенко. В регионе прошли 29 показов, которые собрали более 92,5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Жители и гости Подмосковья увидели 15 спектаклей «Новогодний самовар» в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева, 10 представлений «Чемпионы» от Ильи Авербуха и по два спектакля «Двенадцать месяцев» Ирины Слуцкой и «Сказки» Евгения Плющенко.

Самым посещаемым стало представление «Новогодний самовар», которое прошло в Истре 3 января. Спектакль посмотрели 6,5 тыс. зрителей.

В этом году известных фигуристов увидели и жители отдаленных муниципалитетов. Ледовые спектакли прошли в Волоколамске, Дубне, Сергиевом Посаде, Чехове, Егорьевске.

Ледовые представления состоялись в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.