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Ледовые шоу лучших фигуристов России проходят в рамках фестиваля «Зима в Москве»

Жители и гости столицы имеют возможность насладиться невероятными ледовым шоу с участием лучших фигуристов России в рамках проекта «Зима в Москве», сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, все желающие могут бесплатно посмотреть волшебные ледовые шоу в постановке двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, олимпийской чемпионки Татьяны Навки и двукратного победителя чемпионата Четырех континентов Петра Чернышева.

До 3 февраля в парке «Бригантина» на Коптевском бульваре каждый день можно увидеть представление «Сказки Евгения Плющенко». Оно основано на произведениях П. И. Чайковского — «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

Ледовые шоу проходят ежедневно: с понедельника по четверг — в 19:30, в пятницу — в 18:30, в субботу и воскресенье — в 19:00. Вход на представления свободный.

18 января на Площади Революции состоялось долгожданное событие — премьера ледового шоу «Бременские музыканты». В постановке приняли участие олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка и обладатель Кубка четырех континентов, хореограф Петр Чернышев и другие звезды фигурного катания.

В феврале жители и гости российской столицы смогут насладиться новым представлением «Маша и Медведь». Кроме того, на катках фестиваля «Зима в Москве» пройдут потрясающие спектакли «Снежная королева» и «Лебединое озеро».

В этих уникальных постановках участвуют олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт и другие известные фигуристы.

Расписание ледовых шоу можно найти на сайте. Стоимость билетов на представления на Площади Революции составляет 100 рублей.