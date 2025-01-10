Ледовое шоу Ильи Авербуха состоится в Люберцах 12 января

Мероприятие организовано при поддержке команды губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Зима в Подмосковье».

Идейный вдохновитель музыкальной постановки на льду с яркими трюковыми номера и спецэффектами — чемпион мира и Европы в танцах на льду, заслуженный мастер спорта Илья Авербух.

С уникальной программой перед жителями городского округа Люберцы выступят»: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, заслуженные артисты цирка на льду Мария Голубева и Алексей Усков, а также фигуристы Софья Шевченко и Андрей Ежлов, Артем Федорченко, Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин.

Начало в 16:00. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

Новогодние спектакли на льду проходят в Подмосковье при поддержке губернатора региона четвертый год подряд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.