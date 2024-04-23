Лазарев и Билан поспорят за звание лучшего певца на премии RU.TV

22 апреля телеканал RU.TV провел прямую трансляцию, в ходе которой были объявлены номинанты Русской музыкальной премии. Мероприятие состоится 22 мая 2024 года в Дворце Ирины Винер.

В 2024 году премия получит новый формат и превратится в уникальный мюзикл о любви. Художественный совет, ответственный за выбор номинантов, проанализировал итоги зрительского голосования на сайте премии, изучил комментарии в соцсетях и хит-парады, чтобы составить окончательный список претендентов на победу.

Ведущими церемонии станут телеведущий Иван Чуйков и актриса Агата Муцениеце. Организаторы премии решили установить для всех участников и гостей мероприятия белый дресс-код, символизирующий чистоту и безупречность.

Список номинаций включает такие категории, как «Лучший старт RU.TV», «Лучшая коллаборация», «Лучшая группа», «Лучший видеоклип», «Лучшая песня» и другие. В номинации «Лучший певец» будут соревноваться JONY, Дима Билан, Сергей Лазарев, Хабиб, NЮ, МОТ и Николай Басков. За звание «Лучшей певицы» поборются Мари Краймбрери, Клава Кока, ANNA ASTI, Zivert, ХАННА, Полина Гагарина и Юлия Савичева.

Между тем, участница группы RASA Dasha обратилась к зрителям, пригласив их поучаствовать в голосовании и поддержать своих любимых артистов. Именно аудитории предстоит решить, кто из конкурсантов достоин победы в Русской музыкальной премии RU.TV.