Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за бизнес-зала

Известная телеведущая Лариса Гузеева стала участницей неприятного инцидента в аэропорту Тбилиси, причиной которого стали места в салоне бизнес-класса. Ведущая шоу «Давай поженимся» устроила скандал из-за того, что не смогла сесть на желаемые места, сообщает Mash .

66-летняя телезвезда прибыла в аэропорт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes в сопровождении дочери и маленького ребенка. 7 ноября артистка планировала вылет в Москву.

Как сообщают свидетели произошедшего, непосредственно перед посадкой выяснилось, что выбранные ею места в бизнес-классе оказались недоступны. После непродолжительной, но бурной дискуссии, актриса не сдержала эмоций и, высказав свое недовольство в резкой форме, направилась на посадку.

В конечном итоге, ей предоставили место в бизнес-классе, однако оно не соответствовало ее первоначальным предпочтениям.

