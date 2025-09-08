сегодня в 09:56

Лада Дэнс 8 лет не платит за коммуналку в историческом доме в центре Москвы

Певица и актриса Лада Дэнс накопила примерно 500 тыс. рублей долга за ЖКХ. Она, предположительно, не платила за коммунальные услуги в квартире в историческом доме на Мясницкой улице в Москве, сообщает SHOT .

В прошлый раз, как заявляется, Дэнс оплачивала счет за коммунальные услуги в 150-метровой трехкомнатной квартире в июне 2017 года. Долг вырос до 515 937 рублей.

Певица купила квартиру в конце 1990-х. В 2025 году жилье стоит около 110 млн рублей.

Дом возвели в начале XX века по заказу Строгановского училища. В мае 2024 года строение признали объектом культурного наследия России.

Дэнс также принадлежит особняк площадью 578,9 квадратного метра в деревне Подушкино в Московской области, который был приобретен в 1999 году. Он стоит примерно 300 млн рублей.