Кузнецов рассказал о развитии Серпуховского музея

В столичном регионе ведется большая и знаковая работа по развитию Серпуховского музея, который отличается своими экспозициями, сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«Еще один большой проект — это Серпухов. Мы ведем большую работу по развитию нашего Серпуховского музея, музея уникального, с потрясающей коллекцией авангарда и русской живописи. В прошлом году мы открыли еще одно отреставрированное пространство в 1600 кв. м с прекрасными экспозиционными площадями», — отметил Кузнецов на пресс-конференции, посвященной старту зимнего сезона в Московской области.

Он добавил, что именно там прошла выставка Константина и Владимира Маковских. В середине декабря в Серпуховском музее откроется выставка «Фабрика Авангард».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Работы ведут с 2023 года. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.