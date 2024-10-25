Кузнецов поблагодарил руководство РВИО за особое внимание к культуре Подмосковья

Российское военно-историческое общество провело в подмосковной Коломне научно-просветительский лекторий «История.РФ». В нем принял участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, передает корреспондент РИАМО.

Мероприятие посвящено знаковым промышленникам, меценатам, просветителям, внесшим значимый вклад в развитие страны. Цель таких лекториев — просвещать и популяризировать выдающихся деятелей России.

«Те меценаты, те великие люди, которые развивали и продолжают развивать, вкладывать силы, те инженеры, бизнес, который участвует вместе с нами в этой работе. Я уверен, что мы так же бережно, сохраняя историю, будем продолжать развивать наш удивительный город», — сказал Кузнецов.

Министр поблагодарил руководство РВИО за особое внимание к культуре Московской области.

Лекторий «История.РФ» проходил в подмосковном городе Коломна. Темой мероприятия были знаковые меценаты, промышленники и просветители. Ключевой фигурой лектория был Петр Губонин — купец и выдающийся промышленник. Он участвовал в постройке железных дорог по всей России, в возведении храма Христа Спасителя в Москве и во множестве других благотворительных проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.