Кузбасским школьникам расскажут о вкладе сибирских дивизий в Победу в ВОВ

В Кузбассе прошла важная акция, посвященная землякам, защищавшим Москву во время Великой Отечественной войны. В рамках открытия Всекузбасского патриотического музейно-выставочного проекта «Великие сражения. Великие победы» школьники и студенты узнали о вкладе сибирских дивизий и значимости первых побед советских войск, сообщает Сiбдепо .

Музеи региона подготовили уникальные экспонаты, включая предметы, использовавшиеся кузбасскими солдатами, что позволит молодежи глубже понять героизм своих предков.

В рамках проекта с ноября по май будут организованы лекции, семинары и встречи, к которым подключатся кинотеатры и культурные центры. Глава региона отметил, что в годы войны в Кузбассе сформировались 9 боевых подразделений, и акцент будет сделан на исследование их подвигов. Также волонтеры проведут инспекцию памятников в честь погибших воинов.

Цель проекта — познакомить молодежь с ключевыми битвами войны и организовать онлайн-диктант по истории, который пройдет 24 июня 2025 года, в день 80-летия первого Парада Победы.